القسام تنعى قائدًا في مجلسها العسكري بالضفة بعد اغتياله بغزة

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أمس الأربعاء، القائد فرح أحمد عبد المجيد حامد، عضو مجلسها العسكري في الضفة الغربية، الذي استشهد إثر عملية اغتيال استهدفته غربي مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بيان عسكري، إن حامد، المعروف بـ"أبو أحمد"، ارتقى يوم الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر 2026، مشيرة إلى أنه أمضى مسيرة طويلة في العمل المقاوم، وكان أحد عناصر خلية سلواد القسامية التي نفذت عمليات خلال انتفاضة الأقصى في الضفة الغربية.

ووفق البيان، نفذت خلية سلواد تسع عمليات خلال انتفاضة الأقصى، أسفرت عن مقتل ستة إسرائيليين، غالبيتهم من الجنود، وإصابة آخرين.

وأضافت الكتائب أن حامد واصل نشاطه بعد انتقاله إلى قطاع غزة، عقب تحرره من سجون الاحتلال ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، وظل يعمل في صفوفها إلى أن استشهد في عملية الاغتيال.

وأشادت كتائب القسام بحامد بوصفه أحد قادة الضفة، مؤكدة استمرارها في "مواصلة الطريق مهما عظمت التضحيات"، وفق تعبير البيان.

كما وجهت دعوة إلى الشبان في الضفة الغربية لمواصلة طريقه، وحثتهم على الدفاع عن أرضهم وحقوقهم، في رسالة حملت تأكيدًا على استمرار نهج المقاومة، بحسب البيان.

ويأتي الإعلان عن استشهاد حامد في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف قيادات وعناصر المقاومة الفلسطينية، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية والاغتيالات في قطاع غزة والضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين