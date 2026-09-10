طقس حار إلى شديد الحرارة اليوم الخميس.. والأرصاد تحذر

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم الخميس، حارًا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، مشيرةً إلى انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

وقالت الأرصاد إن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، فيما يكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 مساءً، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة خلال هذه الفترة.

كما نبهت إلى خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الغطاء النباتي، محذرةً من سرعة انتشار الحرائق.

وشددت الأرصاد على ضرورة عدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، لما يشكله ذلك من خطر على حياتهم، خاصة مع الارتفاع السريع لدرجات الحرارة داخل السيارات.

وتأتي هذه الأجواء الحارة في وقت تتطلب فيه درجات الحرارة المرتفعة مزيدًا من الحذر، خاصة لدى الفئات الأكثر تأثرًا بالحر، مع أهمية الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، حفاظًا على السلامة العامة والحد من مخاطر الحرائق والحوادث المرتبطة بارتفاع الحرارة.

المصدر / فلسطين أون لاين