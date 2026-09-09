الاحتلال يعتزم إقامة ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة

تعتزم حكومة الاحتلال الدفع نحو إقامة نحو ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ضمن مخطط لتوسيع مستوطنتي "كيدا" و"هدات" المقامتين على أراضي الفلسطينيين في منطقة "شيلو" وسط الضفة.

وقال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، إنه جرى تخصيص نحو 1665 دونمًا لصالح المستوطنتين، في خطوة تمهّد لإقامة الوحدات الاستيطانية الجديدة.

ووصف سموتريتش المخطط بأنه "تاريخي"، ووضعه في إطار ما سماه "ثورة الاستيطان"، مؤكدًا مواصلة حكومة الاحتلال دفع مخططات توسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة.

وتأتي الخطوة في ظل تصاعد النشاط الاستيطاني، من خلال مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات القائمة وإقامة بؤر جديدة، بما يفرض وقائع ميدانية جديدة ويضيّق مساحة الوجود الفلسطيني.

كما يهدد التوسع الاستيطاني بتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وتعزيز السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وعمليات الاستيلاء على الأراضي في أنحاء متفرقة من الضفة.

ويأتي الإعلان غداة تحرك 12 دولة غربية لفرض قيود على التجارة في سلع المستوطنات، في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال توسيع مشروعها الاستيطاني رغم الانتقادات والضغوط الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين