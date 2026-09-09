مزاعم بالتخطيط لخطف جنود.. حماس تنفي وتتهم الاحتلال بالتحريض

نفى الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، ما بثته القناة الإسرائيلية "14" من مزاعم بشأن تخطيط الحركة لتنفيذ عمليات خطف جنود احتلال إسرائيليين في قطاع غزة، واصفًا تلك التقارير بأنها "أكاذيب وتحريض مكشوف" يهدف إلى تبرير ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.

وقال قاسم، الأربعاء، إن ما ورد في التقارير الإسرائيلية يأتي في إطار محاولات خلق ذرائع لتصعيد الاعتداءات والانتهاكات في قطاع غزة، مؤكدًا التزام حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا الوسطاء و"مجلس السلام" إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم والعمل على وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة، معتبرًا أنها تمثل خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد قاسم ضرورة تحرك الأطراف الراعية للاتفاق لضمان الالتزام ببنوده، ومنع استخدام المزاعم الإعلامية ذريعة لتصعيد الأوضاع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين