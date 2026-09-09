مستوطنون يوسّعون بؤرة استيطانية شرق القدس

شرع مستوطنون، في الآونة الأخيرة، بأعمال توسعة في بؤرة استيطانية زراعية أقاموها قرب تجمع المهتوش البدوي، المحاذي لتجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، في خطوة تهدد بمزيد من التضييق على سكان التجمع والاستيلاء على مساحات جديدة من أراضيهم.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين بدأوا نصب سياج جديد يحيط بالتجمع، بما يقيّد حركة الأهالي ويحد من وصولهم إلى أراضيهم ومناطق الرعي، ويمهّد لتوسيع نطاق البؤرة الاستيطانية على حساب أراضي التجمع.

وتأتي أعمال التوسع في ظل تصاعد الاعتداءات والضغوط التي تتعرض لها التجمعات البدوية في محيط القدس والأغوار، والتي تشمل مصادرة الأراضي، وإقامة البؤر الاستيطانية، وهدم المساكن والمنشآت، ومنع السكان من الوصول إلى مصادر المياه والمراعي، فضلًا عن الاعتداءات المباشرة وفرض قيود على الحركة.

ويواجه تجمع المهتوش، على وجه الخصوص، إجراءات متكررة تهدد استمراره، من بينها قطع خطوط المياه، بالتزامن مع تصاعد النشاط الاستيطاني في محيطه.

ويرى الأهالي أن هذه الممارسات تأتي ضمن مساعٍ متواصلة لتضييق الخناق على التجمعات البدوية ودفع سكانها إلى الرحيل، بما يتيح للمستوطنين توسيع سيطرتهم على الأراضي الواقعة شرق القدس وربط البؤر الاستيطانية القائمة في المنطقة.

وتحذر الجهات الفلسطينية من أن استمرار التوسع الاستيطاني في هذه المنطقة يهدد التجمعات البدوية ومصادر رزق سكانها، ويزيد من مخاطر التهجير القسري وتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في محيط القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين