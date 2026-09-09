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إصابة مستوطن بعملية دهس في القدس

09 سبتمبر 2026 . الساعة 17:50 بتوقيت القدس
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أُصيب مستوطن بجروح بعد دهسه بجرار زراعي خلال اعتداء نفذه برفقة مستوطنين على أراضٍ لمواطنين فلسطينيين في بلدة مخماس

أُصيب مستوطن بجروح، بعد دهسه بجرار زراعي خلال اعتداء نفذه برفقة مستوطنين على أراضٍ لمواطنين فلسطينيين في بلدة مخماس، شمال شرق القدس المحتلة، وفق ما أفادت به مصادر محلية، مساء الأربعاء.

وجاءت الحادثة في أعقاب سلسلة من اعتداءات المستوطنين على البلدة وأراضيها، وسط تصاعد التوتر والمواجهات في المنطقة.

وعقب الحادث، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة، وانتشرت في محيطها، كما نصبت حواجز عسكرية وأغلقت عدداً من الطرق، في محاولة لفرض طوق أمني على المنطقة وتشديد القيود على حركة السكان.

وتشهد بلدة مخماس في الآونة الأخيرة تصاعداً في اعتداءات المستوطنين، بالتزامن مع تحركات تهدف إلى الاستيلاء على مساحات من الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع جديدة عليها، وسط حماية ومساندة من قوات الاحتلال.

يتبع///

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #عملية دهس #مخماس

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