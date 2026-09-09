حماس: تأجيل الانتخابات مصادرة لإرادة الشعب الفلسطيني

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس حديث قيادات في السلطة الفلسطينية عن إمكانية تأجيل انتخابات المجلس التشريعي، مؤكدة ضرورة إجرائها في موعدها واتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان نجاح هذا الاستحقاق.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، الأربعاء، إن حماس تستغرب الحديث عن تأجيل الانتخابات، معتبرًا أن طرح هذا الخيار يمثل مؤشراً على استمرار السلطة في "التلاعب بقضية الانتخابات لاعتبارات حزبية ضيقة".

وشدد قاسم على أنه "من غير المقبول أن تبقى الحالة الفلسطينية وترتيبات النظام السياسي رهينة لدى قيادات فصيل معين"، بما يحول دون تمثيل الإرادة الشعبية بصورة حقيقية.

وأشار إلى أن هذا النهج أسهم في بقاء منصب الرئيس دون انتخابات لأكثر من عشرين عاماً، إلى جانب استمرار تعطيل الانتخابات التشريعية، وعدم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني بالأساس.

ودعا الناطق باسم حماس جميع القوى الفلسطينية إلى التكاتف لمنع "مصادرة إرادة الشعب والتلاعب في موضوع الانتخابات"، والعمل على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل مختلف مكونات النظام السياسي الفلسطيني.

وأكد قاسم ضرورة وضع الترتيبات الكفيلة بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، بما يضمن احترام إرادة الناخبين وتجديد شرعية المؤسسات السياسية الفلسطينية عبر صناديق الاقتراع.

المصدر / فلسطين أون لاين