باحث يحذر من سباق الذكاء الاصطناعي

استقال الباحث في شركة "أنثروبيك" الأميركية، جايكوب كوكسون، محذراً من أن السباق المحتدم بين شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة فائقة القدرة قد يقود إلى ابتكار تقنيات يصعب على البشر السيطرة عليها.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن كوكسون، الذي عمل خلال السنوات الثلاث الماضية في أبحاث التدريب المسبق للنماذج لدى "أوبن إيه آي" ثم "أنثروبيك"، قوله إن الشركتين وغيرهما من الشركات المتنافسة تتسابقان نحو تطوير ذكاء فائق قادر على تحسين نفسه، على حساب معايير السلامة.

وقال كوكسون إن التطورات المتوقعة في هذا المجال قد تؤدي إلى ظهور أنظمة تتجاوز القدرات البشرية، وتمتلك القدرة على اختراق أنظمة رقمية والوصول إلى موارد ومصادر قوة، محذراً من احتمال خروج التطورات عن السيطرة بحلول نهاية العام المقبل.

وأضاف أن المنافسة المتزايدة بين الشركات الأميركية ونظيراتها الصينية قد تدفع إلى التضحية بإجراءات السلامة، معتبراً أن المخاطر المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي تفوق ما يشهده أي نشاط بشري آخر.

وأشار الباحث إلى وجود مخاوف واسعة داخل أوساط صناعة الذكاء الاصطناعي من أن تؤدي التطورات المتسارعة إلى تهديد وجود البشرية، موضحاً أن بعض المديرين التنفيذيين والباحثين يعبرون في أحاديثهم الخاصة عن مخاوف أكبر مما يظهرونه في تصريحاتهم العلنية.

وفي انتقاده للشركتين، ميّز كوكسون بين مواقف "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" تجاه المخاطر، قائلاً إن الأولى لم تستوعب بصورة كافية حجم الرهانات المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي، بينما تدرك "أنثروبيك" خطورة المرحلة، لكنها تجد نفسها مقيدة بمنطق المنافسة مع الشركات الأخرى.

ودعا الباحث إلى تعزيز التنسيق بين الحكومات وشركات التكنولوجيا، محذراً من أن الحد من السباق العالمي نحو تطوير ذكاء اصطناعي فائق القدرة قد يتطلب إجراءات صارمة، من بينها فرض حظر مؤقت على تحسين قدرات بعض النماذج.

وتأتي تحذيرات كوكسون في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن التطور السريع للذكاء الاصطناعي، ولا سيما بعد الكشف عن استخدام وكلاء ذكاء اصطناعي في تنفيذ هجمات إلكترونية خلال الأشهر الماضية، إلى جانب تحذيرات أممية من المخاطر المحتملة للتقنيات المتقدمة على أمن البشرية ومستقبلها.

المصدر / العربي الجديد