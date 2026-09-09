أبو قطيش يحذر من مخطط إسرائيلي لتفريغ القدس

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، ماجد أبو قطيش، أهالي مدينة القدس المحتلة إلى التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومواجهة عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وإفشال مخططاته الاستيطانية والتهويدية.

وحذّر أبو قطيش، في تصريح صحفي، الثلاثاء، من خطورة التسليم بالسياسات الإسرائيلية المتصاعدة بحق المقدسيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، مؤكداً ضرورة مواجهة هذه المخططات الهادفة إلى فرض واقع جديد في المدينة المقدسة.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس المحتلة، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على بلدة عناتا ومخيم شعفاط، في سياق إجراءات تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة.

وأوضح أن عمليات الهدم تأتي ضمن مساعٍ إسرائيلية لتهجير المقدسيين وإفراغ المدينة من سكانها الفلسطينيين، تمهيداً لتوسيع المشاريع الاستيطانية وفرض المزيد من إجراءات التهويد، فضلاً عن تعزيز سيطرة المستوطنين على المقدسات والأحياء المقدسية.

وأكد أبو قطيش أن هذه السياسات تمثل عدواناً ممنهجاً على الوجود الفلسطيني في القدس، وتهدف إلى تغيير واقع المدينة الديموغرافي والجغرافي، داعياً إلى تكثيف التصدي لهذه الإجراءات وحماية المنازل والممتلكات والمقدسات الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين