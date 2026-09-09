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من حارس مرمى في لندن .. إلى ملك في أوغندا

09 سبتمبر 2026 . الساعة 15:02 بتوقيت القدس
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من حارس مرمى في لندن .. إلى ملك في أوغندا
متابعة/ فلسطين أون لاين:

في قصة تجمع بين كرة القدم والتقاليد الملكية، وجد حارس المرمى الأوغندي جورج ديزموند كاموراسي نفسه أمام تحول غير متوقع في حياته، بعدما وقع عليه الاختيار ليكون الملك المقبل لشعب تورو في أوغندا.

كاموراسي، البالغ من العمر 36 عاما، يعيش في العاصمة البريطانية لندن، حيث يدافع عن ألوان فريق سي إي دونز في جنوب شرق المدينة، ويحمل شارة قيادة الفريق، مواصلًا مسيرته في الملاعب بصورة طبيعية.

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لكن حياة الحارس ستتغير قريبًا، بعدما اختارته لجنة الخلافة الملكية لتولي عرش تورو، خلفًا لابن عمه الملك الراحل، ليحمل بعد تنصيبه لقب "أوموكاما"، وهو اللقب التقليدي لملك تورو.

ورغم اقترابه من اعتلاء العرش، لا يزال كاموراسي مرتبطًا بكرة القدم، وسط موقف لافت يتمثل في احتمال تعارض إحدى مباريات فريقه في لندن مع مراسم جنازة الملك الراحل.

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وبينما اعتاد كاموراسي ارتداء قفازات حراسة المرمى وقيادة فريقه داخل المستطيل الأخضر، يستعد الآن لارتداء التاج وممارسة مهامه الملكية في أوغندا.

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