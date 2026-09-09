وداعًا لانتفاخات البطن.. كيف تخفف النساء هذه المشكلة في سن اليأس؟

يُعد انتفاخ البطن من الأعراض المزعجة التي قد ترافق كثيرًا من النساء خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث أو بعده، إذ يمكن أن يتسبب في شعور مستمر بالامتلاء وعدم الراحة، وقد يصاحبه ارتفاع مؤقت في الوزن نتيجة احتباس السوائل أو زيادة الغازات.

ولا يرتبط الانتفاخ في هذه المرحلة بزيادة الوزن وحدها، بل يمكن أن يكون مرتبطًا بالتغيرات الهرمونية التي يشهدها الجسم، وما يرافقها من تأثيرات في عملية الهضم وتوازن السوائل.

لماذا يزداد انتفاخ البطن في سن اليأس؟

تتغير مستويات الهرمونات خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وبعده، ومن أبرزها هرمون الإستروجين، وهو ما قد يؤثر في طريقة تعامل الجسم مع السوائل ووظائف الجهاز الهضمي.

وقد تختلف شدة الانتفاخ من امرأة إلى أخرى، كما يمكن أن تتأثر بعادات تناول الطعام ونمط الحياة والحالة النفسية.

أبرز أسباب الانتفاخ

ومن العوامل التي قد تزيد الشعور بانتفاخ البطن خلال هذه المرحلة:

احتباس السوائل: يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية إلى زيادة احتفاظ الجسم بالسوائل، ما يسبب شعورًا بالانتفاخ.

تراكم الغازات: قد تؤدي بعض الأطعمة أو التغيرات في حركة الجهاز الهضمي إلى زيادة الغازات والشعور بالامتلاء.

التغيرات في مستويات الإستروجين: تؤثر التقلبات الهرمونية في عدد من وظائف الجسم، ومنها الجهاز الهضمي.

بطء الهضم: قد تلاحظ بعض النساء تغيرًا في حركة الأمعاء والهضم خلال هذه المرحلة.

تغير العادات الغذائية: قد تتغير الشهية أو نوعية الأطعمة المتناولة، الأمر الذي قد ينعكس على صحة الجهاز الهضمي.

التوتر: الضغوط النفسية والتوتر المصاحبان لهذه المرحلة يمكن أن يؤثرا في الجهاز الهضمي ويزيدا الشعور بالانتفاخ.

ابتلاع الهواء: تناول الطعام بسرعة، أو الشرب بطريقة تؤدي إلى ابتلاع كميات من الهواء، قد يزيد الغازات والانتفاخ.

كيف يمكن التخفيف من الانتفاخ؟

يساعد الانتباه إلى نوعية الطعام وطريقة تناوله في الحد من المشكلة لدى كثير من النساء. ومن المفيد تناول الوجبات ببطء، ومراقبة الأطعمة التي تزيد الانتفاخ، مع الحفاظ على شرب كمية كافية من الماء وممارسة النشاط البدني بانتظام.

كما يمكن أن تساعد الألياف الغذائية في دعم عملية الهضم، لكن من الأفضل زيادتها تدريجيًا لتجنب زيادة الغازات لدى بعض الأشخاص.

ولا ينبغي تجاهل الانتفاخ إذا كان مستمرًا أو شديدًا أو مصحوبًا بألم أو أعراض أخرى غير معتادة، إذ إن هذه الأعراض قد تحتاج إلى تقييم طبي للتأكد من عدم وجود سبب صحي آخر.

وبذلك، فإن التعامل مع انتفاخ البطن في سن اليأس يبدأ بفهم أسبابه، ثم إجراء تغييرات بسيطة في النظام الغذائي ونمط الحياة، بدل اعتبار الانتفاخ أمرًا حتميًا لا يمكن تخفيفه.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات