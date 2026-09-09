غاز أوروبا يقفز 4.1% مع استمرار تداعيات أزمة مضيق هرمز

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، الأربعاء، بنسبة 4.1%، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2023، في ظل استمرار تداعيات أزمة مضيق هرمز واضطراب سلاسل الإمداد، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.

وبحسب مؤشر «تي تي إف» الهولندي، المرجعي لأسعار الغاز في القارة الأوروبية، ارتفعت العقود إلى نحو 79 يورو (91.64 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 10:40 بتوقيت غرينتش، وسط مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي صعود الأسعار في وقت تكثف فيه الدول الأوروبية جهودها لرفع مستويات مخزون الغاز استعدادًا لفصل الشتاء، في ظل تراجع الاحتياطيات إلى مستويات منخفضة مقارنة بالسنوات السابقة.

وأظهرت بيانات التخزين أن مستويات المخزونات الأوروبية بلغت خلال آب/أغسطس الماضي نحو 57% من إجمالي السعة التخزينية، وهو أدنى مستوى مسجل لهذه الفترة منذ عام 2011.

وتزيد اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط من الضغوط على سوق الغاز الأوروبية، التي تسعى إلى تأمين احتياجاتها قبل دخول أشهر الشتاء، وسط حساسية متزايدة تجاه أي انقطاع أو تأخير في تدفقات الطاقة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات