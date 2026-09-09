مباريات اليوم 9 سبتمبر 2026.. ليفربول وبرشلونة والأهلي والنصر

تتجه أنظار جماهير كرة القدم، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، إلى مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات، أبرزها مباريات دوري أبطال أوروبا، وفي مقدمتها ليفربول أمام أتلتيكو مدريد ونابولي ضد أرسنال وبرشلونة مع فينورد، إلى جانب مباريات الدوري المصري والدوري السعودي وكأس الرابطة الإنجليزية.

مباريات دوري أبطال أوروبا

تتواصل منافسات دوري أبطال أوروبا اليوم بإقامة عدد من اللقاءات، حيث يلتقي برشلونة مع فينورد في السابعة و45 دقيقة مساءً، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports Mena 1.

وفي التوقيت نفسه، يواجه شتوتجارت فريق فايكينج، وتنقل المباراة قناة beIN Sports Mena 2.

وتتجه الأنظار في العاشرة مساءً إلى مواجهة ليفربول وأتلتيكو مدريد، والمقرر نقلها عبر قناة beIN Sports Mena 3، بينما يلعب باريس سان جيرمان أمام سلوفان براتيسلافا عبر قناة beIN Sports Mena 1.

كما تشهد الساعة العاشرة مساءً مباراة سبورتنج لشبونة وجالاتا سراي، والتي تُذاع عبر قناة beIN Sports Mena 4، إلى جانب المواجهة المرتقبة بين نابولي وأرسنال، وتنقلها قناة beIN Sports Mena 2.

ما أبرز مواجهات دوري أبطال أوروبا؟

تأتي مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد ضمن أبرز مواجهات جدول اليوم، إلى جانب لقاء نابولي وأرسنال وبرشلونة وفينورد، في ظل تعدد مباريات البطولة خلال اليوم، مع توزيع المواجهات على قنوات beIN Sports Mena وفق المواعيد المحددة.

وتبدأ أولى مباريات دوري أبطال أوروبا في السابعة و45 دقيقة مساءً بمواجهتي برشلونة وفينورد وشتوتجارت وفايكينج، قبل انطلاق مجموعة أخرى من اللقاءات عند العاشرة مساءً، وتشمل ليفربول وأتلتيكو مدريد، وباريس سان جيرمان وسلوفان براتيسلافا، وسبورتنج لشبونة وجالاتا سراي، ونابولي وأرسنال.

مباراة كأس الرابطة الإنجليزية

يشهد كأس الرابطة الإنجليزية مباراة واحدة اليوم، تجمع تشيلسي مع ليدز يونايتد في العاشرة مساءً.

وتُنقل مواجهة تشيلسي وليدز يونايتد عبر قناة beIN Sports Mena 5، لتكون المباراة الإنجليزية ضمن أبرز مواجهات جدول مباريات اليوم الأربعاء.

مباريات الدوري السعودي

تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات الدوري السعودي، تبدأ بمواجهة الخلود والشباب في السادسة و55 دقيقة مساءً، وتنقلها قناة Thmanyah.

وفي التاسعة مساءً، يلتقي الفتح مع الدرعية، بينما يلعب النصر أمام أبها في التوقيت نفسه، وتُنقل المباراتان عبر قناة Thmanyah.

ويشهد جدول الدوري السعودي بذلك ثلاث مواجهات موزعة بين السادسة و55 دقيقة مساءً والتاسعة مساءً، مع نقل جميع المباريات عبر قناة Thmanyah وفقًا للمواعيد المحددة.

مباريات الدوري المصري

شهد الدوري المصري أربع مواجهات اليوم الأربعاء، تبدأ في الخامسة مساءً بمباراتي مودرن سبورت ووادي دجلة، وبيراميدز والجونة.

وتُنقل مباراة مودرن سبورت ووادي دجلة عبر قناة On Sport Plus، بينما تُذاع مواجهة بيراميدز والجونة عبر قناة On Sport Max.

وفي الثامنة مساءً، يلتقي المقاولون العرب مع الأهلي، وتنقل المباراة قناة On Sport، بينما يواجه الشرقية إنبي فريق زد في التوقيت ذاته عبر قناة On Sport Max.

وتحظى مواجهة المقاولون العرب والأهلي باهتمام خاص ضمن مباريات الدوري المصري المقررة اليوم، مع انطلاقها في الثامنة مساءً ونقلها عبر قناة On Sport.

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتنوع مواجهات اليوم الأربعاء بين دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية والدوري السعودي والدوري المصري، ما يجعل جدول المباريات حافلًا باللقاءات خلال فترات المساء المختلفة.

وفي دوري أبطال أوروبا، تبدأ المباريات في السابعة و45 دقيقة مساءً، بينما تنطلق معظم المواجهات الأخرى عند العاشرة مساءً. وفي الدوري المصري، تبدأ مباراتا مودرن سبورت ووادي دجلة وبيراميدز والجونة في الخامسة مساءً، ثم تقام مواجهتا المقاولون العرب والأهلي والشرقية إنبي وزد في الثامنة مساءً.

أما الدوري السعودي، فيشهد مباراة الخلود والشباب في السادسة و55 دقيقة مساءً، ثم مواجهتي الفتح والدرعية والنصر وأبها في التاسعة مساءً، فيما تقام مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية عند العاشرة مساءً.

وتتولى قنوات beIN Sports Mena نقل مواجهات دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية، بينما تنقل Thmanyah مباريات الدوري السعودي، وتخصص قنوات On Sport لنقل مباريات الدوري المصري وفقًا للتوزيع الوارد في جدول اليوم

المصدر / متابعة فلسطين أون لاين