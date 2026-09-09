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الصحة: 7 شهداء و25 إصابة خلال 24 ساعة في غزة

09 سبتمبر 2026 . الساعة 13:41 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وصول 7 شهداء و25 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، في وقت لا يزال فيه عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر بلغت 1,358 شهيدًا و4,541 مصابًا، فيما بلغ عدد حالات الانتشال 831 حالة.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 73,669 شهيدًا و174,652 مصابًا.

وأشارت الوزارة إلى أن الأرقام لا تزال مرشحة للارتفاع، في ظل استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وعدم تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم حتى الآن.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على قطاع غزة، رغم سريان وقف إطلاق النار، ما يفاقم معاناة الفلسطينيين ويُبقي أعدادًا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط صعوبات تواجهها طواقم الإنقاذ في الوصول إليهم.

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