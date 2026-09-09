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معتقل سياسي يخوض إضرابًا عن الطعام والماء والدواء لليوم الرابع

معتقل سياسي يخوض إضرابًا عن الطعام والماء والدواء لليوم الرابع

09 سبتمبر 2026 . الساعة 12:46 بتوقيت القدس
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الأسير محمد عمر شهاب (الصقر)

يواصل الأسير محمد عمر شهاب (الصقر)، اليوم الأربعاء، إضرابه عن الطعام والماء والدواء لليوم الرابع على التوالي، احتجاجًا على استمرار اعتقاله في سجون السلطة منذ أكثر من عام، وفق ما أفادت به لجنة أهالي المعتقلين السياسيين.

وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الوضع الصحي لشهاب، البالغ من العمر 60 عامًا، والذي يعاني من عدة أمراض، من بينها السكري والربو وضيق التنفس والروماتيزم، محذرة من خطورة مواصلته الإضراب عن الطعام والماء والدواء على حياته وصحته.

وأوضحت أن شهاب أمضى ما مجموعه 16 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأُفرج عنه في 2 مايو/ أيار 2025، بعد اعتقال استمر نحو عام ونصف.

وحملت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين الجهات المسؤولة عن اعتقال شهاب كامل المسؤولية عن سلامته، مطالبة بالإفراج عنه وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، ووضع حد لما يتعرض له من اعتقال ومعاناة، في ظل تدهور وضعه الصحي واستمراره في الإضراب.

وتتواصل دعوات حقوقية وأهلية إلى معالجة ملف المعتقلين السياسيين وإنهاء الاعتقال على خلفية الانتماء أو النشاط السياسي، وضمان حقوق المعتقلين وتوفير الرعاية الصحية لهم وفق الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الإضراب #معتقل سياسي #محمد شهاب

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