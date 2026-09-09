القدس الدولية تتيح إلكترونيًا كتابًا يرصد مسارات العدوان على الأقصى

أعلنت مؤسسة القدس الدولية، اليوم الأربعاء، إتاحة النسخة الإلكترونية من كتاب "الأقصى المحاصر: قراءة في مسارَي العدوان والإحلال"، للباحث في المؤسسة علي إبراهيم، ومراجعة وتحرير رئيس قسم الأبحاث الدكتور هشام يعقوب، وذلك عقب إطلاق طبعته الورقية خلال معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي.

وأوضحت المؤسسة أن توفير النسخة الرقمية يأتي بهدف تيسير وصول الباحثين والمهتمين بشؤون القدس والمسجد الأقصى المبارك إلى الإصدار، الذي يرصد مخططات التهويد والإحلال في المسجد، ويقدم قراءة تراكمية لمسار العدوان الإسرائيلي والجهات الفاعلة فيه.

ويتناول الكتاب مسارين متلازمين في سياسات الاحتلال تجاه الأقصى، أولهما العدوان المباشر عبر الاقتحامات والتضييق على الأوقاف واستهداف المصلين والحراس، وثانيهما مسار الإحلال الهادف إلى نزع القدسية الإسلامية الحصرية عن المسجد وفرض مفهوم "المقدس المشترك"، تمهيدًا لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليه.

ويرصد الإصدار استراتيجية التهويد المتدرجة، بدءًا من تكثيف الاقتحامات وإضعاف الرمزية الإسلامية، مرورًا بفرض السيطرة الأمنية والتقسيم الزماني والمكاني، والحفريات ومشاريع البناء التهويدي أسفل المسجد ومحيطه، وصولًا إلى مخططات هدمه وبناء "المعبد" المزعوم مكانه.

كما يتناول الكتاب ما يصفه بـ"التأسيس المعنوي للمعبد"، من خلال فرض الطقوس اليهودية العلنية واستغلال الأعياد العبرية لتصعيد الاقتحامات والاعتداءات، إلى جانب سياسات تفريغ المسجد من المكون البشري الإسلامي عبر الإبعاد والتضييق على الحراس وعرقلة أعمال الترميم والإعمار.

ويحلل الإصدار كذلك محاولات الاحتلال احتكار الرواية البصرية للأحداث، والتحول في دور شرطة الاحتلال من المراقبة إلى الهيمنة المباشرة، إضافة إلى تصاعد الاقتحامات السياسية من قبل الوزراء وأعضاء "الكنيست"، وتوظيف القطاع السياحي لخدمة مشاريع التهويد.

ويختتم الكتاب بتوثيق محطات من المواجهة الشعبية والمسلحة التي واجهت هذه المخططات، بدءًا من هبات السكاكين وأحداث باب الأسباط وباب الرحمة، والهبة الشاملة عام 2021، وصولًا إلى معركتي سيف القدس وطوفان الأقصى.

وأكدت مؤسسة القدس الدولية أن إتاحة النسخة الإلكترونية تهدف إلى رفد المكتبة العربية والإسلامية بمرجع تحليلي يساعد العاملين في المجالات الفكرية والإعلامية والسياسية على فهم آليات المشروع الإسرائيلي في المسجد الأقصى وسبل مواجهته، في ظل تصاعد الاعتداءات على المسجد.

للاطلاع على الكتاب وتحميل النسخة الإلكترونية:

كتاب "الأقصى المحاصر" – مؤسسة القدس الدولية

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المصدر / فلسطين أون لاين