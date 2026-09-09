الاحتلال يعتقل 23 مواطنا خلال اقتحامات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملات اقتحامات ودهم واسعة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها 23 مواطنا على الأقل، عقب مداهمة وتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

ففي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها في عدة مناطق بالمحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إسماعيل عوفي من منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم، وهو نازح من مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين.

كما اعتقلت الشقيقين همام وخطاب أحمد متروك من مدينة طولكرم، وسليم أبو خوصة من ضاحية ذنابة شرقي المدينة، وحمزة وهدان وعمرو غالب أبو زيتون من بلدة دير الغصون شمالا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عطا الله حشاش من منطقة إسكان روجيب شرقي مدينة نابلس، ورامي الطيراوي من حي عين كاكوب شمال شرقي المدينة، فيما اعتقلت سالم ياسين عصيدة عقب دهم منزله في قرية تل جنوب غربي نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية، واعتقلت الشاب إبراهيم أمجد غناوي من داخل منشأة صناعية، والشاب صدام طبيب من منزله بمحيط مسجد الفتح المبين.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين، بينهم طفلان، خلال اقتحامات طالت عدداً من بلدات وقرى محافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية زبوبا غرب جنين، وداهمت عدة منازل، واعتقلت المواطن بهاء عبيدي ونجله الطفل عز الدين، والمواطن محمد وليد جردات ونجله ريان، والمواطن طارق عبد القادر جردات، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رائد حسن شواهنة، بعد مداهمة منزله في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، كما اعتقلت الشاب طارق غانم، عقب اقتحام منزله في قرية كفر قود غرب جنين.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال سكن الزيتونة في محيط الجامعة العربية الأمريكية، دون أن تتوفر معلومات عن اعتقالات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المحرر في صفقة "طوفان الأحرار"، أحمد الصيفي، بعد دهم منزله في بلدة بيرزيت شمالي مدينة رام الله.

وفي بيت لحم جنوب، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم محمد أبو سرور من مخيم عايدة للاجئين شمالا، وحمزة الهوارين من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال محمود فوزي الهيموني، من مدينة الخليل، وإسماعيل سمير الفيومي من مخيم الفوار جنوب المدينة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما

المصدر / فلسطين أون لاين