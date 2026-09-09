هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على بورتو في دوري الأبطال

استهل فريق مانشستر سيتي مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالفوز على مضيفه بورتو البرتغالي 2 / صفر مساء الثلاثاء في الجولة الأولى من مرحلة المجموعة.

سجل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي هدفي فريقه في الدقيقتين 47 والأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، ليحصد الفريق الإنكليزي أول 3 نقاط في مشوار البطولة.

ويسعى مانشستر سيتي لتعويض إخفاق النسخة الماضية من البطولة التي ودع فيها المسابقة القارية من دور الـ16 بالخسارة أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 1 / 5 في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب.

فرض مانشستر سيتي أفضلية تامة على منافسه، حيث كان الأكثر وصولا للمرمى، وساهمت تصديات الحارس البرتغالي الدولي ديوغو كوستا في أن يحافظ أصحاب الأرض على نظافة الشباك خلال الشوط الأول.

وكانت أبرز تصديات كوستا محاولة مزدوجة من هالاند، حيث تألق الحارس في إبعاد الكرة على عدة مرات.

وسدد لاعبو السيتي إجمالا 18 كرة باتجاه مرمى بورتو، من بينها 9 تسديدات بين القائمين والعارضة، مقابل 4 تسديدات فقط لبورتو، لم تعرف أي منها طريقها إلى مرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس الفريق الإنكليزي.

كما استحوذ فريق المدرب إنزو ماريسكا على مجريات اللعب بشكل كبيرة، بنسبة سيطرة بلغت 60%، ونجح المدرب الإيطالي في توظيف لاعبه الجديد إنزو فيرنانديز القادم من تشيلسي في صفقة قياسية، ليكون أداة ربط مثالية بين الوسط والهجوم.

وترجم مانشستر سيتي أفضليته في الشوط الثاني بهدف أول عن طريق هالاند الذي تابع برأسية عرضية فيرنانديز في الدقيقة 47، ليضع الكرة في أقصى الزاوية اليمنى للحارس كوستا.

وشارك الوافد الجديد، السنغالي إيلمان ندياي، القادم من إيفرتون، بينما لعب أيضا بشكل أساسي المغربي أيوب بوعدي، إحدى صفقات مانشستر الصيفية.

وبينما كانت المباراة تسير باتجاه الفوز بهدف وحيد، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني نجح هالاند في تعزيز التقدم، بعدما تابع كرة عرضية من البديل الجزائري ريان آيت نوري، بتسديدة أرضية في الشباك.

وأصبح هالاند الهداف التاريخي لمانشستر سيتي في دوري الأبطال، بالتساوي مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، برصيد 36 هدفا لكل منهما، ما يعني أن اللاعب النرويجي بات على أعتاب الانفراد بعرش الأفضلية.

وعزز هالاند أيضا سجل أرقامه في دوري الأبطال بتسجيله 59 هدفا في 59 مباراة.

المصدر / وكالات