فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار.. الاحتلال يقصف مناطق عدة في غزة

الاحتلال يعتقل 17 مواطنا خلال اقتحامات واسعة بالضفة

حكيمي المرشح العربي الوحي للكرة الذهبية وبوعدي ومازة لأفضل لاعب شاب

ريال مدريد يحسم القمة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على بورتو في دوري الأبطال

أجواء شديدة الحرارة وانخفاض طفيف غدا

أمن المقاومة: الاحتلال يحرّض على استخدام السلاح في الخلافات

تعرف إلى صور وأسماء المرشحين للكرة الذهبية 2026 وموعد الحفل

دعم عربي لملف قطر الأولمبي

غزة تحت النار.. حصيلة تصاعد القصف خلال الساعات الأخيرة

أجواء شديدة الحرارة وانخفاض طفيف غدا

09 سبتمبر 2026 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

وأضافت الأرصاد أن الجو يكون لطيفًا مساءً وليلاً في المرتفعات الجبلية، ودافئًا في بقية المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

ويوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق.

أما يوم السبت، فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق.

وتكون الرياح خلال الأيام المذكورة غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة بين الساعة 11 صباحًا و4 مساءً. خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #الأرصاد الجوية #درجات الحرارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة