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أمن المقاومة: الاحتلال يحرّض على استخدام السلاح في الخلافات

08 سبتمبر 2026 . الساعة 21:37 بتوقيت القدس
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الأجهزة المختصة ضبطت عام 2024 عميلاً كلّفته مخابرات الاحتلال بإثارة الخلافات داخل مراكز الإيواء وتحريض النازحين على القتل

أعلن أمن المقاومة عبر منصة "الحارس" على "التليجرام" امتلاكه معلومات موثقة بشأن تورط مخابرات الاحتلال في التحريض على استخدام السلاح خلال الخلافات العائلية بين المواطنين، مشيراً إلى ضبط عميل كُلّف بإثارة الخلافات داخل مراكز الإيواء والتحريض على القتل.

وأضاف أن الأجهزة المختصة ضبطت عام 2024 عميلاً كلّفته مخابرات الاحتلال بإثارة الخلافات داخل مراكز الإيواء وتحريض النازحين على القتل.

ودعا أمن المقاومة إلى تعزيز الوعي المجتمعي والحد من استخدام السلاح في الخلافات، مع الرهان على جهود لجان الإصلاح والشرطة لحل النزاعات بالطرق القانونية ووفق الأعراف المتبعة.

وأكد أنه، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، سيشرع في اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في التحريض على القتل أو افتعال الخلافات بين المواطنين.

وشدد على ضرورة تحصين المجتمع ورفض الانجرار إلى الاقتتال الداخلي، تحت شعار "إلا الدم".

المصدر / فلسطين أون لاين
#أمن المقاومة #الحارس #منصة الحارس #إلا الدم

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