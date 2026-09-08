تعرف إلى صور وأسماء المرشحين للكرة الذهبية 2026 وموعد الحفل

محمد زقوت

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" القائمة الرسمية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2026، والتي تضم 30 لاعبًا يتنافسون على الجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم.

وتشهد قائمة الكرة الذهبية 2026 حضور عدد كبير من أبرز نجوم كرة القدم، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والإنجليزي جود بيلينغهام، والإسباني لامين يامال، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، إلى جانب حامل الجائزة في نسختها الماضية الفرنسي عثمان ديمبيلي.

أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2026

1. جود بيلينغهام – ريال مدريد

2. باو كوبارسي – برشلونة

3. مارك كوكوريلا – تشيلسي/ريال مدريد

4. عثمان ديمبيلي – باريس سان جيرمان

5. لويس دياز – بايرن ميونخ

6. برونو فرنانديز – مانشستر يونايتد

7. غابرييل – أرسنال

8. إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي

9. أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان

10. هاري كين – بايرن ميونخ

11. خفيتشا كفاراتسخيليا – باريس سان جيرمان

12. لامين يامال – برشلونة

13. ساديو ماني – النصر

14. ماركينيوس – باريس سان جيرمان

15. لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان

16. كيليان مبابي – ريال مدريد

17. نونو مينديز – باريس سان جيرمان

18. ليونيل ميسي – إنتر ميامي

19. جواو نيفيز – باريس سان جيرمان

20. مايكل أوليسيه – بايرن ميونخ

21. ويليان باتشو – باريس سان جيرمان

22. جوليان كينونيس – القادسية

23. ديكلان رايس – أرسنال

24. رودري – مانشستر سيتي/برشلونة

25. فابيان رويز – باريس سان جيرمان

26. ويليام ساليبا – أرسنال

27. فيران توريس – برشلونة/باريس سان جيرمان

28. دايوت أوباميكانو – باريس سان جيرمان

29. فينيسيوس جونيور – ريال مدريد

30. فيتينيا – باريس سان جيرمان.





موعد حفل الكرة الذهبية 2026

ومن المقرر إقامة حفل الكرة الذهبية 2026 يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026 في لندن، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الجائزة، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ70 لانطلاقها.

ويحمل الحفل أهمية خاصة، إذ أُنشئت جائزة الكرة الذهبية عام 1956، وكان الإنجليزي ستانلي ماثيوز أول من توج بها، وهو ما يفسر اختيار لندن لاستضافة النسخة الـ70.

المصدر / فلسطين أون لاين