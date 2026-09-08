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بعد عامين من الاعتقال الإداري.. الاحتلال يفرج عن القيادي النتشة

08 سبتمبر 2026 . الساعة 19:59 بتوقيت القدس
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القيادي الفلسطيني الشيخ عبد الخالق النتشة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن القيادي الفلسطيني الشيخ عبد الخالق النتشة من مدينة الخليل، بعد اعتقال إداري استمر 24 شهرًا في سجون الاحتلال، دون توجيه تهمة بحقه.

وأفادت مصادر محلية بأن النتشة وصل إلى منزله في الخليل، حيث كان أفراد عائلته في استقباله، عقب انتهاء فترة اعتقاله التي أمضاها في سجون الاحتلال بموجب أوامر اعتقال إداري متجددة.

ويُعد الشيخ النتشة من أبرز الشخصيات في الحركة الأسيرة، إذ تعرض على مدار عقود لسلسلة من الاعتقالات المتكررة في سجون الاحتلال، كان آخرها اعتقاله إداريًا قبل نحو عامين.

ويعتمد الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري في احتجاز فلسطينيين دون توجيه لوائح اتهام أو إجراء محاكمة وفق الإجراءات الجنائية المعتادة، مع إمكانية تجديد أوامر الاعتقال لفترات متتالية.

وتواصل سلطات الاحتلال استخدام الاعتقال الإداري بحق أعداد من الفلسطينيين، بينهم قيادات ونشطاء، وسط انتقادات حقوقية واسعة لهذه السياسة والمطالبة بإنهائها وضمان حق المعتقلين في المحاكمة العادلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #الاعتقال الإداري #عبد الخالق النتشة

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