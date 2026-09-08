الصليب الأحمر: غزة "جحيم على الأرض" والقتل يتواصل

وصف المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كراهنبول، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "جحيم على الأرض"، مؤكدًا أن ما يشهده القطاع يتطلب أفعالًا سياسية تتجاوز حدود المساعدات الإنسانية.

وقال كراهنبول، الثلاثاء، في تصريحات للتلفزيون العربي، إن القتل في قطاع غزة لا يزال متواصلًا، مشددًا على أن سكان القطاع "يستحقون منا أكثر من الكلمات"، في ظل تفاقم معاناتهم الإنسانية اليومية.

وأوضح أن إدخال المعدات الطبية إلى القطاع الصحي في غزة لا يزال يمثل مشكلة يومية، مشيرًا إلى أن تدمير المرافق الصحية يفرض استمرار الاعتماد على المستشفيات الميدانية لتلبية الاحتياجات الطبية للسكان.

ودعا المسؤول في الصليب الأحمر إلى تكثيف العمل الإنساني بما يضمن احترام الكرامة الإنسانية في مناطق النزاع، مؤكدًا ضرورة توفير الظروف التي تسمح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين وتقديم المساعدة لهم.

وفيما يتعلق بالمحتجزين في سجون الاحتلال، قال كراهنبول إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تتمكن من زيارة المحتجزين، موضحًا أنها تواصل الحوار مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشأن.

المصدر / فلسطين أون لاين