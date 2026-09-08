5 مدربين يتنافسون على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2026

متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشفت فرانس فوتبول عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب للرجال ضمن جوائز الكرة الذهبية 2026، والتي ضمت خمسة أسماء بارزة، أربعة منهم إسبان، وهم: ميكيل أرتيتا، لويس دي لا فوينتي، لويس إنريكي، أوناي إيمري، إلى جانب البلجيكي فينسينت كومباني.

وتأتي المنافسة بعد موسم حافل بالإنجازات، حيث قاد أرتيتا أرسنال للتتويج بالدوري الإنجليزي، بينما توج لويس إنريكي مع باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليًا.

كما قاد لويس دي لا فوينتي منتخب إسبانيا للتتويج بكأس العالم 2026، فيما نجح أوناي إيمري في قيادة أستون فيلا للفوز بالدوري الأوروبي وإنهاء الدوري الإنجليزي في المركز الرابع.

أما كومباني، فكان حاضرًا في القائمة بعد موسم قوي مع بايرن ميونخ.

المصدر / فلسطين أون لاين