ثنائي عربي حاضر في سباق جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب لعام 2026

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08 سبتمبر 2026 . الساعة 20:24 بتوقيت القدس
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شهدت قائمة المرشحين لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب ضمن جوائز الكرة الذهبية لعام 2026 حضورًا عربيًا لافتًا
متابعة/ فلسطين أون لاين:

شهدت قائمة المرشحين لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب ضمن جوائز الكرة الذهبية لعام 2026، حضورًا عربيًا لافتًا، بعدما تواجد الجزائري إبراهيم مازا والمغربي أيوب بوعدي ضمن قائمة أبرز المواهب المرشحة للجائزة.

ويأتي ترشيح الثنائي ليعكس الحضور المتزايد للمواهب العربية في ملاعب كرة القدم الأوروبية، بعدما نجح كلاهما في لفت الأنظار خلال الفترة الماضية بفضل مستوياتهما وأدائهما مع أنديتهما.

ويُعد إبراهيم مازا أحد أبرز المواهب الجزائرية الصاعدة، حيث تمكن اللاعب من فرض اسمه بين اللاعبين الشباب، مستفيدًا من قدراته الفنية وتطوره اللافت، ليحصل على فرصة المنافسة على إحدى الجوائز الفردية المهمة في عالم كرة القدم.

في المقابل، يحضر المغربي أيوب بوعدي ضمن القائمة، بعدما واصل تقديم مستويات مميزة جعلته واحدًا من الأسماء الشابة التي تحظى باهتمام كبير، ليجد نفسه أمام فرصة مهمة لمنافسة نخبة من المواهب العالمية على جائزة كوبا.

وتحظى الجائزة بمنافسة قوية، في ظل وجود عدد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، وهو ما يجعل حسم الفائز بالمركز الأول مهمة صعبة في ظل تقارب المستويات وتعدد الأسماء المرشحة.

ويأمل الجمهور العربي في أن يتمكن أحد الثنائي مازا أو بوعدي من الظفر بالجائزة، لتكون تتويجًا لمسيرتهما خلال الموسم، وتأكيدًا على قدرة المواهب العربية على الوصول إلى أعلى المستويات والمنافسة على الجوائز الفردية العالمية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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