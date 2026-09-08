الملكي يفتتح مبارياته في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

متابعة/ فلسطين أون لاين:

يستهل ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة قوية أمام إنتر ميلان، مساء اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو، في قمة الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

ويمتلك الفريق الملكي أفضلية واضحة في المواجهات الأخيرة أمام إنتر، بعدما حقق 4 انتصارات متتالية على الفريق الإيطالي، كما يتفوق تاريخيًا في إجمالي المواجهات الأوروبية بين الفريقين.

ولا يتوقف التفوق عند إنتر، إذ يملك ريال مدريد سجلًا قويًا أمام الأندية الإيطالية في دوري الأبطال، بتحقيقه 19 انتصارًا في آخر 21 مواجهة أوروبية أمام فرق إيطالية.

الملكي يدخل الاختبار الأوروبي الكبير بمعنويات عالية، لكن إنتر يصل إلى برنابيو في حالة جيدة بعد بداية قوية للموسم، ما يجعل المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.

المصدر / فلسطين أون لاين