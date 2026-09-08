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رونالدو خارج قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2026.. وميسي حاضر

08 سبتمبر 2026 . الساعة 19:30 بتوقيت القدس
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يغيب رونالدو عن القائمة للموسم الثاني على التوالي
متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن قائمة المرشحين الـ30 لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، والتي شهدت تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مقابل غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويغيب رونالدو عن القائمة للموسم الثاني على التوالي، في مفاجأة تعيد الجدل حول معايير اختيار المرشحين للجائزة.

ويمتلك قائد البرتغال في رصيده 5 كرات ذهبية، كما يعد من أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لضمان حضوره ضمن قائمة المرشحين هذا العام.

في المقابل، شهدت القائمة عودة ميسي إلى سباق الكرة الذهبية، ليواصل النجم الأرجنتيني حضوره بين أبرز الأسماء المرشحة للجائزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#ميسي #رونالدو #الكرة الذهبية

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