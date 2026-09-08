انتشال 5 شهداء من تحت أنقاض منزل بغزة

تمكنت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، الثلاثاء، من انتشال رفات تعود إلى خمسة شهداء من تحت أنقاض منزل لعائلة "عاشور" في حي الزيتون بمدينة غزة، وذلك ضمن أعمال البحث وانتشال جثامين الشهداء من المنازل التي دمرها الاحتلال.

وقال المكتب الإعلامي للدفاع المدني في قطاع غزة، في موجزه اليومي لأعمال الانتشال، إن المنزل المستهدف في منطقة الزيتون كان يضم خمسة مفقودين تحت أنقاضه، قبل أن تتمكن الطواقم من انتشال رفات تعود للشهداء الخمسة.

وتواصل طواقم الدفاع المدني عمليات البحث والانتشال في المناطق التي تعرضت للتدمير، وسط صعوبات كبيرة تواجه عملها، في ظل حجم الركام والدمار الذي خلفه القصف.

وأشار الدفاع المدني إلى أن طواقمه ستنتقل، غدًا الأربعاء، لمواصلة أعمال البحث والانتشال في منزل لعائلة "أبو زور" في محيط مدرسة الحرية بمنطقة الزيتون، ضمن الجهود الرامية إلى الوصول إلى المفقودين وانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.

وتستمر عمليات انتشال جثامين الشهداء في قطاع غزة، حيث لا تزال أعداد من المفقودين تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، في وقت تواصل فيه فرق الدفاع المدني التعامل مع الركام بحثًا عن الضحايا.

المصدر / فلسطين أون لاين