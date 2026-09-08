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قاسم: الاحتلال يستغل صمت "مجلس السلام" لمواصلة إبادة غزة

08 سبتمبر 2026 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
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تصعيد الاحتلال عمليات تدمير ما تبقى من المنازل الملاصقة لمخيمات النزوح يمثل تأكيدًا واضحًا على مواصلته مختلف أشكال حرب الإبادة الجماعية بحق أهالي قطاع غزة

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه على قطاع غزة مستغلًا صمت "مجلس السلام" وضعفه، وعجز الوسطاء، وعدم اتخاذ المنظومة العربية والإسلامية خطوات حقيقية لوقف جرائمه.

وأضاف قاسم أن تصعيد الاحتلال عمليات تدمير ما تبقى من المنازل الملاصقة لمخيمات النزوح يمثل تأكيدًا واضحًا على مواصلته مختلف أشكال حرب الإبادة الجماعية بحق أهالي قطاع غزة.

وأوضح أن استمرار القصف والتدمير، بالتزامن مع غياب خطوات عملية لردع الاحتلال، يشجعه على المضي في عدوانه واستهداف ما تبقى من المنازل والمناطق المحيطة بمخيمات النازحين.

وطالب قاسم جميع الأطراف المعنية بمغادرة مربع المواقف الإعلامية إلى خطوات حقيقية وعملية، للضغط على الاحتلال ووقف جرائمه بحق الفلسطينيين.

وحذر من أن استمرار الصمت والعجز سيتيح للاحتلال مواصلة "إبادة سكان قطاع غزة تمهيدًا لتهجيرهم"، داعيًا إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف العدوان وحماية المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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