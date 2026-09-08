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التوتر المستمر قد يؤثر في مستويات بعض الفيتامينات والمعادن بالجسم

08 سبتمبر 2026 . الساعة 17:51 بتوقيت القدس
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التوتر المستمر قد يؤثر في مستويات بعض الفيتامينات والمعادن بالجسم

لا يقتصر تأثير التوتر والضغط النفسي المستمر على المزاج والحالة النفسية، إذ تشير دراسات إلى احتمال ارتباطهما بتغير مستويات بعض الفيتامينات والمعادن الضرورية لعمل الجسم والجهاز العصبي.

ويُعتقد أن استمرار التعرض للضغط النفسي قد يزيد احتياجات الجسم لبعض العناصر الغذائية، فيما قد تؤثر التغيرات المصاحبة للتوتر في الشهية والنظام الغذائي، ما قد ينعكس على الحصول على كميات كافية من المغذيات الأساسية.

ومن أبرز العناصر التي دُرست علاقتها بالتوتر المغنيسيوم والزنك، إلى جانب أدلة محدودة بشأن الكالسيوم والحديد، إلا أن الأبحاث لا تزال غير حاسمة، ولا يعني ذلك أن التوتر يسبب نقصًا مؤكدًا لدى جميع الأشخاص.

فيتامين B6

يسهم فيتامين B6 في العديد من وظائف الجسم، من بينها إنتاج بعض النواقل العصبية المرتبطة بوظائف الدماغ والمزاج.

وقد يرتبط نقصه بعدد من الأعراض، منها تغيرات المزاج وبعض المشكلات الجلدية، لكن لا يمكن اعتبار التوتر وحده سببًا مباشرًا لنقص الفيتامين.

ويؤكد المختصون أهمية الحصول على العناصر الغذائية من نظام غذائي متوازن، وعدم اللجوء إلى المكملات الغذائية أو الجرعات العالية منها إلا عند الحاجة وبعد استشارة الطبيب أو إجراء الفحوصات اللازمة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#القلق #صحة #توتر #معادن

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