تجويع وحرمان من العلاج وأمراض متفشية.. أسرى النقب يواجهون ظروفًا قاسية

كشفت مؤسسات الأسرى، الثلاثاء، عن تدهور متواصل في الظروف الصحية والمعيشية للأسرى الفلسطينيين في سجن النقب، في ظل نقص حاد في الغذاء ومستلزمات النظافة، وحرمان من العلاج والرعاية الطبية، بالتزامن مع تفشي الأمراض داخل أقسام السجن.

وأوضحت المؤسسات، في تقرير استند إلى شهادات عدد من الأسرى، أن ظروف الاعتقال الصعبة مستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن عددًا من الأسرى، بينهم مرضى ومصابون بإصابات سابقة، فقدوا أوزانًا كبيرة، وسط تراجع واضح في أوضاعهم الصحية وغياب الرعاية الطبية اللازمة.

ومن بين الحالات التي وثقتها الشهادات، الأسير مراد سليمان محمد بني عودة (48 عامًا) من بلدة طمون، الذي يخوض اعتقاله السابع، بعدما أمضى نحو تسع سنوات بين الاعتقال الإداري والأحكام، قبل أن يُعتقل مجددًا في حزيران/يونيو 2025 ويُحوّل إلى الاعتقال الإداري.

ويعاني بني عودة من آثار إصابة سابقة بالرصاص في ساقيه، حيث زُرعت فيهما صفائح معدنية، ولا يزال يواجه صعوبة في الوقوف على قدميه لأكثر من نصف ساعة بسبب ارتخاء العضلات. وكان يعتمد على العكازات أثناء المشي، إلا أن إدارة السجن سحبتها منه، إلى جانب وقف الأدوية والمسكنات التي كان يتلقاها.

وبحسب الشهادات، فقد بني عودة نحو 40 كيلوغرامًا من وزنه نتيجة شح الطعام وتراجع جودته، في وقت يقبع فيه نجله أيضًا أسيرًا في سجن مجدو.

وفي حالة أخرى، يعاني الأسير ثائر شحادة بكيرات (23 عامًا) من بلدة صور باهر في القدس، من آلام متواصلة وضيق في التنفس، جراء إصابته برصاصة في صدره قبل اعتقاله في نيسان/أبريل 2025.

ولا تزال الرصاصة مستقرة في جسد بكيرات، وفق الشهادة، دون أن يخضع للفحوصات الطبية اللازمة أو يتلقى العلاج المناسب، فيما تكتفي إدارة سجن النقب بمنحه المسكنات بشكل متقطع، رغم أن الإصابة تحد من قدرته على الحركة وتستدعي متابعة طبية منتظمة.

وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن الشهادات التي جرى توثيقها تكشف أيضًا عن نقص حاد في مواد النظافة، واكتظاظ داخل السجن، وتفشي مرض "السكابيوس" بين الأسرى، بالتزامن مع استمرار شح الطعام وتردي جودته.

وحذرت المؤسسات من أن تدهور الظروف الصحية والمعيشية، إلى جانب الحرمان من العلاج والغذاء الكافي ومستلزمات النظافة، يزيد من مخاطر انتشار الأمراض ويضاعف معاناة الأسرى، خصوصًا المرضى والمصابين منهم.

وتعكس الشهادات، وفق المؤسسات، جانبًا من الواقع الصحي والمعيشي الصعب الذي يواجهه الأسرى في سجن النقب، وسط استمرار القيود على العلاج والرعاية الطبية، وتراجع مقومات الحياة الأساسية داخل السجن.

المصدر / فلسطين أون لاين