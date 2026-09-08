غزة تحت النار.. حصيلة تصاعد القصف خلال الساعات الأخيرة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها في قطاع غزة، الثلاثاء، حيث صعدت من اعتداءاتها على المدنيين في قطاع غزة، وذلك عبر سلسلة من الغارات والقصف وعمليات نسف المنازل والمربعات السكنية، طالت مناطق متفرقة في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.

وفي أحدث التطورات، أفاد مراسل "فلسطين أون لاين" بوصول إصاباتإلى مستشفى العودة، من جراء استهداف من طائرات الاحتلال بشارع جولس، بجانب برج النوري شمالي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.





وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصف منزلاً محيط مستشفى الشفاء، غربي مدينة غزة، ما خلّف أضرارًا كبيرة في المكان.

كما نسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية شرق منطقة أبو العجين، شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في إطار عمليات التدمير المتواصلة للمنازل والمنشآت السكنية.

وفي مدينة غزة، أصيب شخص بجروح جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سطح منزل يعود لعائلة فروانة في شارع اللبابيدي، بالقرب من مقبرة الشيخ رضوان غرب المدينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة بطن السمين جنوبي خان يونس، فيما أفادت المعطيات الميدانية بوقوع أضرار كبيرة جراء القصف.

وفي مخيم البريج وسط القطاع، دمرت قوات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة أبو غرقود عقب توجيه إشارة بإخلائه، ما أدى إلى دمار كبير في المكان.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار القصف والاستهداف في مناطق أخرى من القطاع، حيث أفادت مصادر ميدانية باستشهاد شخصين، بينهم مسن، وإصابة آخر بجروح خطيرة توفي متأثرًا بها، في جنوبي خان يونس.

كما أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في محيط مقبرة الفالوجا شمالي قطاع غزة، في حين استهدف الاحتلال سطح منزل في منطقة الشاطئ الشمالي، دون تسجيل إصابات.

وفي خان يونس أيضًا، تعرض منزل لعائلة اللحام في منطقة بطن السمين لقصف إسرائيلي، ما تسبب بدمار واسع وإصابات.

وتشير هذه التطورات إلى استمرار وتيرة الخروقات الميدانية في القطاع، مع تجدد عمليات القصف والنسف واستهداف المنازل في مناطق مأهولة، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وانعكاساته على المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين