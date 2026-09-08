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زوجة الصحفي غسان نجاجرة تناشد السلطة الإفراج عنه بعد تمديد توقيفه

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زوجة الصحفي غسان نجاجرة تناشد السلطة الإفراج عنه بعد تمديد توقيفه

08 سبتمبر 2026 . الساعة 16:58 بتوقيت القدس
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الصحفي غسان نجاجرة

ناشدت زوجة الصحفي والأسير المحرر غسان جمال نجاجرة السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية الإفراج عن زوجها، عقب تمديد توقيفه للمرة الثانية لمدة خمسة أيام إضافية.

وقالت في مناشدتها إن نجاجرة، الذي أمضى سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، سبق أن تعرض للتوقيف لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية أكثر من مرة، معتبرة أن استمرار احتجازه يفاقم معاناة أسرته.

وأشارت إلى أن زوجها صحفي ورب أسرة وله أطفال ينتظرون عودته، معربة عن قلقها المستمر على مصيره، ومطالبة بإنهاء توقيفه والإفراج عنه.

وتأتي المناشدة وسط انتقادات حقوقية وفصائلية متكررة للاعتقالات على خلفيات سياسية من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومطالبات بوقفها والإفراج عن المعتقلين على هذه الخلفيات وضمان احترام الحقوق والحريات العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#السلطة الفلسطينية #الضفة #الصحفي غسان نجاجرة

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