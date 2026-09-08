نهج جديد للتعامل مع الظلم.. بريطانيا تحظر منتجات المستوطنات

أعلن وزير الخارجية البريطاني أن بلاده ستفرض حظرًا على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، مؤكدًا أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير مشروعة"، وأن بريطانيا ستتبنى نهجًا جديدًا في التعامل مع ما وصفه بـ"الظلم".

وقال الوزير، الثلاثاء، إن ضمان إقامة ما يسمى "حل الدولتين" بصيغته الكاملة يمثل "البوصلة" التي توجه سياسة الحكومة البريطانية، مشددًا على وجود خلاف بين بريطانيا وسلوك حكومة الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها.

وأضاف أن المقترحات المرتبطة بمشروع E1 الاستيطاني من شأنها خلق واقع ميداني يجعل تطبيق حل الدولتين غير قابل للتنفيذ، معتبرًا أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأكد وزير الخارجية البريطاني أن بلاده ستمنع استيراد المنتجات المصنّعة في المستوطنات الإسرائيلية، قائلًا إن المستوطنات "غير مشروعة" ولا ينبغي الترويج لها داخل بريطانيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه بريطاني لاتخاذ إجراءات أكثر تشددًا تجاه السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، بالتوازي مع تأكيد لندن تمسكها بحل الدولتين كإطار لتحقيق تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين