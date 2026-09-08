أهالي طولكرم يشيعون شهيد غزة

شيّع أهالي مدينة طولكرم، الثلاثاء، جثمان العامل سعدي مليحة من قطاع غزة، الذي ارتقى بعد سقوطه من علو أثناء مطاردته من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حادثة أعادت تسليط الضوء على معاناة أبناء القطاع الذين لجؤوا إلى الضفة الغربية بحثًا عن مصادر رزقهم.

وشارك في التشييع حشد من أبناء المدينة، وسط أجواء من الحزن والغضب، فيما صدحت هتافات المشيعين المؤيدة للمقاومة والمنددة بالاحتلال وممارساته بحق الفلسطينيين.





وكانت قوة من جيش الاحتلال، تضم نحو سبع آليات عسكرية وشاحنة، قد اقتحمت مساء الاثنين مبنى لجنة زكاة طولكرم المركزية في ضاحية ارتاح جنوب المدينة، وحاصرته قبل مداهمته وتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقال عدد من أبناء قطاع غزة الذين كانوا موجودين داخله.





وبالتزامن مع الاقتحام، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت في ضاحية ارتاح، فيما اقتحمت قوات أخرى ضاحية شويكة شمال طولكرم، ضمن تصعيد ميداني متواصل تشهده مدينة طولكرم ومخيماتها ومحيطها.





ويأتي ذلك في ظل استمرار التضييق والملاحقة التي يتعرض لها أبناء قطاع غزة المقيمون في الضفة الغربية، وسط إجراءات وعمليات اقتحام واعتقال متكررة تطال المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات