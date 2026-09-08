فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

انتخابات المجلس الوطني تدخل مرحلة الاستعداد وسط نقاش حول آليات التمثيل

شهيدان وإصابات وسط خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار بغزة

أهالي طولكرم يشيعون شهيد غزة

اجتماع يبحث استعدادات مخيمات النزوح لمواجهة الشتاء

قطر تندد بحملات (إسرائيل) لتشويه دورها الإقليمي

استشهاد عامل من غزة برصاص الاحتلال في طولكرم واعتقال عدد من أبناء القطاع

مياه الصرف الصحي تهدد بحر غزة بعد تدمير شبكات الصرف

فرنسا تندد بتصريحات إسرائيلية مسيئة بحق ماكرون وبارو

"هاكابي" يلمّح إلى عواقب أمريكية على بريطانيا إذا عاقبت "إسرائيل"

الشراكة الفلسطينية.. من أزمة التمثيل إلى معركة إعادة بناء القرار الوطني

أهالي طولكرم يشيعون شهيد غزة

08 سبتمبر 2026 . الساعة 16:00 بتوقيت القدس
...
أهالي طولكرم يشيعون جثمان العامل سعدي مليحة من قطاع غزة

شيّع أهالي مدينة طولكرم، الثلاثاء، جثمان العامل سعدي مليحة من قطاع غزة، الذي ارتقى بعد سقوطه من علو أثناء مطاردته من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حادثة أعادت تسليط الضوء على معاناة أبناء القطاع الذين لجؤوا إلى الضفة الغربية بحثًا عن مصادر رزقهم.

وشارك في التشييع حشد من أبناء المدينة، وسط أجواء من الحزن والغضب، فيما صدحت هتافات المشيعين المؤيدة للمقاومة والمنددة بالاحتلال وممارساته بحق الفلسطينيين.

WhatsApp Image 2026-09-08 at 3.28.12 PM.jpeg
 

وكانت قوة من جيش الاحتلال، تضم نحو سبع آليات عسكرية وشاحنة، قد اقتحمت مساء الاثنين مبنى لجنة زكاة طولكرم المركزية في ضاحية ارتاح جنوب المدينة، وحاصرته قبل مداهمته وتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقال عدد من أبناء قطاع غزة الذين كانوا موجودين داخله.

WhatsApp Image 2026-09-08 at 3.28.13 PM.jpeg
 

وبالتزامن مع الاقتحام، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت في ضاحية ارتاح، فيما اقتحمت قوات أخرى ضاحية شويكة شمال طولكرم، ضمن تصعيد ميداني متواصل تشهده مدينة طولكرم ومخيماتها ومحيطها.

WhatsApp Image 2026-09-08 at 3.28.14 PM.jpeg
 

ويأتي ذلك في ظل استمرار التضييق والملاحقة التي يتعرض لها أبناء قطاع غزة المقيمون في الضفة الغربية، وسط إجراءات وعمليات اقتحام واعتقال متكررة تطال المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#غزة #شهداء #طولكرم #عمال غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة