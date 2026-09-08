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بالصور اجتماع يبحث استعدادات مخيمات النزوح لمواجهة الشتاء

08 سبتمبر 2026 . الساعة 15:31 بتوقيت القدس
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رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة

عقدت لجنة الإغاثة والتنمية في محافظة خان يونس، اليوم الثلاثاء، برعاية مؤسسة «Deniz Feneri»، الملتقى الأول لمديري المخيمات بعنوان «دفء وأمان… معًا نستعد للشتاء»، لبحث الاستعدادات لمواجهة التحديات الإنسانية والميدانية المتوقعة خلال فصل الشتاء.

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وشارك في الملتقى ممثلون عن بلديات المحافظة ووزارة التنمية الاجتماعية والدفاع المدني ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الدولية والإغاثية، إلى جانب مسؤولي العمل الإغاثي ومديري المخيمات.

وأكد مدير مديرية التنمية الاجتماعية في خان يونس علي الخطيب ضرورة حصر احتياجات الأسر والمخيمات وتحديد الأولويات، بما يضمن توجيه التدخلات إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.

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واستعرض مسؤول ملف الإغاثة محمد أبو نجا أبرز التحديات التي تواجه المخيمات، داعيًا إلى الانتقال من الاستجابة بعد وقوع الأزمات إلى التخطيط المسبق، من خلال تحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر وحصر الإمكانيات والفجوات ووضع آلية واضحة للتنسيق.

بدوره، شدد رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة على أهمية الاستعداد لمخاطر الأمطار وتجمعات المياه، وتحديد النقاط الحرجة والأولويات الميدانية، رغم شح الإمكانيات الناجم عن الحرب المستمرة.

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من جهته، دعا مدير جهاز الدفاع المدني في خان يونس يامن أبو سليمان إلى تعزيز إجراءات الوقاية والتبليغ المبكر عن المخاطر، ورفع مستوى التنسيق بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

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وناقش المشاركون احتياجات المخيمات والمناطق الأكثر عرضة لمخاطر الأمطار وتجمعات المياه، إلى جانب الإمكانيات المتوفرة وأبرز النواقص، وآليات توحيد جهود المؤسسات المحلية والدولية والاستجابة السريعة خلال فصل الشتاء.

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وخلص الملتقى إلى التأكيد على متابعة الأولويات والاحتياجات المطروحة وتعزيز التنسيق الميداني، بما يرفع جاهزية المخيمات ويحمي الأسر المقيمة فيها من تداعيات الظروف الجوية خلال الشتاء.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة التنمية الاجتماعية #تحديات #رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة

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