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قطر تندد بحملات (إسرائيل) لتشويه دورها الإقليمي

08 سبتمبر 2026 . الساعة 15:28 بتوقيت القدس
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قطر تندد بحملات (إسرائيل) لتشويه دورها الإقليمي

أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن (إسرائيل) تلجأ إلى حملات تشويه ضد الدوحة عقب انكشاف مواقفها وأفعالها السياسية في المنطقة، مشددة على أن هذه المحاولات لن تثني قطر عن مواصلة دورها الإقليمي والدولي.

وقالت الوزارة إن المسؤولين في (إسرائيل) يدركون طبيعة الدور القطري وحجمه، مؤكدة أن جهود الدوحة في الوساطة والعمل الإنساني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة موثقة ومعروفة لدى المجتمع الدولي.

وشددت على استمرار قطر في أداء دورها كشريك دولي موثوق، والعمل على دعم الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن خروقات (إسرائيل) لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت، حتى الأحد، عن استشهاد 1344 فلسطينيًا وإصابة 4481 آخرين.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل (إسرائيل) حربها على قطاع غزة بدعم أميركي، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 174 ألفًا، فيما طال الدمار نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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