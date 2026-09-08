استشهاد عامل من غزة برصاص الاحتلال في طولكرم واعتقال عدد من أبناء القطاع

استشهد عامل فلسطيني من قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ملاحقته في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، فيما اعتقلت القوات عددًا من العمال من أبناء القطاع.

وقالت مصادر محلية إن الشهيد هو سعدي سعيد محمود مليحة (53 عامًا)، وقد أصيب برصاصة في الرأس أثناء ملاحقته، مشيرًا إلى أنه دُفن في مقبرة طولكرم لتعذر نقله إلى قطاع غزة.

وبحسب شهود عيان، تُرك مليحة ينزف دون تقديم الإسعافات الطبية له، قبل العثور عليه بعد انسحاب قوات الاحتلال.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مقر لجنة زكاة طولكرم في الحي الجنوبي، حيث يقيم عدد من العمال الفلسطينيين من قطاع غزة الذين كانوا يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 1948 قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قبل نقلهم إلى مدن في الضفة الغربية، بينها طولكرم.

يذكر أن القوات اعتقلت جميع العمال الموجودين في المقر، وفتشته قبل أن تقرر إغلاقه.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا في الاقتحامات والاعتداءات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات