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800 قرار إبعاد عن القدس والأقصى منذ بداية 2026

08 سبتمبر 2026 . الساعة 14:01 بتوقيت القدس
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800 قرار إبعاد عن القدس والأقصى منذ بداية 2026

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 800 قرار إبعاد عن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك منذ بداية عام 2026، بحق مقدسيين ونشطاء وفلسطينيين من الضفة الغربية والداخل المحتل، وفق معطيات مركز معلومات فلسطين «معطى».

وتتراوح مدة المنع من دخول المسجد الأقصى بين أسبوع وستة أشهر، فيما تشمل بعض القرارات الإبعاد عن البلدة القديمة وأحياء في القدس لفترات متفاوتة.

وتأتي الزيادة في قرارات الإبعاد بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى وتشديد القيود العسكرية على مداخله، في وقت تتواصل فيه الدعوات الفلسطينية لشد الرحال والرباط في المسجد والتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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