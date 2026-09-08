برشلونة يبحث عن بداية قوية في دوري الأبطال أمام فينورد

يستهل فريق برشلونة مشواره في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026 / 2027 بمواجهة ضيفه فينورد روتردام الهولندي، غدا الأربعاء.

وبينما يسعى الفريق الكتالوني للتتويج بالكأس الأوروبية المرموقة للمرة الأولى منذ عام 2015، فقد سبق لفينورد أن حصل على اللقب مرة وحيدة عام 1970.

وقدم برشلونة أداء مثاليا في بداية مشواره بالموسم الحالي، بعدما فاز في مبارياته الأربع الأولى بالنسخة الجديدة لبطولة الدوري الإسباني، حيث تغلب على إلتشي، وأتلتيك بلباو، ورايو فاليكانو، وفالنسيا، مسجلا 17 هدفا، ما جعله في صدارة ترتيب المسابقة المحلية، التي يتطلع للاحتفاظ بلقبها للموسم الثالث على التوالي.

وسيظل فريق المدرب الألماني هانسي فليك متعطشا للمزيد من النجاحات المحلية، لكن من الإنصاف القول إن دوري أبطال أوروبا هو اللقب الذي يطمح النادي للفوز به هذا الموسم.

وفاز برشلونة بلقبه الخامس والأخير في دوري أبطال أوروبا عام 2015، لكنه ودع المسابقة من دور الثمانية في الموسم الماضي على يد أتلتيكو مدريد.

كما وصل العملاق الإسباني إلى الدور قبل النهائي للمسابقة القارية في موسم 2024 / 2025، لكنه لم يتمكن من مواصلة المشوار آنذاك بسبب ضعف دفاعه، ويبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان خط دفاعه قويا بما يكفي للفوز بالمسابقة هذا الموسم، لا سيما في ظل الكفاءة الاستثنائية التي يتمتع بها خط هجومه في الوقت الحالي.

وواجه برشلونة فريق فينورد مرتين فقط سابقا، وكلاهما في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 1974 / 1975، حيث فاز الفريق الكتالوني بنتيجة 3 / صفر في مجموع المباراتين، ليحسم المواجهة لمصلحته عن جدارة.

من جانبه، يدرك فينورد صعوبة المهمة أمام برشلونة، وقد حقق الفريق الهولندي بداية قوية للموسم، حيث حافظ على سجله خاليا من الهزائم في خمس مباريات متتالية، محققا ثلاثة انتصارات خلال تلك السلسلة.

ويدخل فريق المدرب الهولندي جيوفاني فان برونكهورست، الذي حل ثانياً في ترتيب الدوري المحلي الموسم الماضي، هذا اللقاء بعد فوزه 3 / 1 على نيميغن، وهو في الواقع لم يخسر في جميع المسابقات، بما فيها المباريات الودية، منذ بداية مارس/آذار الماضي.

وكان فينورد توج بكأس أوروبا قبل 56 عاما، إثر فوزه 2 / 1 على سلتيك الأسكتلندي في المباراة النهائية للبطولة، حيث اشترك نجماه في ذلك الوقت، أوف كيندفال ورود جيلز في تسجيل 13 هدفا بالمسابقة في موسم 1969 / 1970.

لكن فينورد فشل في تجاوز مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، كما خرج من الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا في ذات الموسم، وهو ما يجعله طامحا في استعادة بريقه القاري من جديد.

وكانت آخر مشاركة لفينورد في دوري أبطال أوروبا في موسم 2024 / 2025، حيث وصل إلى دور الـ16، وخسر أمام إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 1 / 4 في مجموع المباراتين.

وتشهد المباراة غياب العديد من النجوم عن برشلونة، الذي يفتقد خدمات كل من فرينكي دي يونغ، وروني باردجي، بسبب معاناتهما من إصابة في الركبة، في حين يغيب إريك غارسيا للإيقاف.

كما أن مشاركة البلجيكي الشاب جيسي بيسيوو تبدو محل شك في ظل استمرار معاناته من كدمة، على الرغم من عودة اللاعب المنضم حديثا لبرشلونة إلى التدريبات.

كما يواجه مدرب برشلونة، هانسي فليك، قرارات مصيرية بشأن تشكيلة الفريق نظرا لمستوى عدد من اللاعبين، حيث يسعى مارك بيرنال، وداني أولمو، وكريم أديمي، من بين آخرين، للمشاركة في القائمة الأساسية للفريق خلال المباراة، لكن من المرجح أن يبقى الثلاثي على مقاعد البدلاء.

ومن المتوقع أن يتيح غياب إريك غارسيا الفرصة لجول كوندي للعب في مركز الظهير الأيمن، بينما ربما يدعم لامين يامال، وأنتوني جوردون، وفيرمين لوبيز، النجم البرازيلي رافينيا في الثلث الهجومي.

أما بالنسبة لفينورد، فسيغيب عن المباراة كل من توماس بيلين بسبب إصابته بكسر في الساق)، وكذلك بارت نيوكوب، الذي يعاني من إصابة غير معروفة، وجييس سمول (إصابة في الكاحل)، وجاكوب مودر، وجوردان بوس (إصابة في الركبة).

من جانبه، يقدم جيفاي زيكيل أداء ممتازا في بداية الموسم الحالي، حيث سجل 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 5 مباريات، ومن المقرر أن يلعب مجددا في مركز خط الوسط.

في المقابل، سجل لوتشيانو فالينتي ثلاثة أهداف في خمس مباريات هذا الموسم، وهو مرشح أيضا للعب أساسيا في صفوف فينورد غدا، بينما من المتوقع أن يشغل ناتشو فيري مركزا في قلب الهجوم، مع وجود شاكيل فان بيرسي، نجل النجم الهولندي روبن فان بيرسي، ضمن البدلاء مع انطلاق المباراة.

المصدر / وكالات