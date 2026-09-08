الذهب يلمع وسط تراجع الدولار والتركيز على بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف الثلاثاء مع تراجع الدولار، إذ ينصب الاهتمام على بيانات التضخم المرتقبة التي قد تحدد التوقعات بشأن الخطوة ‌المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 4418.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:48 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر 0.3 بالمئة لتصل إلى 4464.80 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، مما جعل المعادن المسعرة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة يوم الخميس، بينما من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة.

وانخفضت أسعار الذهب في الرابع من أيلول/ سبتمبر بعد أن أظهرت البيانات تسارعا حادا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال آب/ أغسطس، في حين استقر معدل البطالة عند 4.1 بالمئة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة “سي إم إي”، يرى المتعاملون حاليا أن هناك احتمالا 60 بالمئة لرفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل.

وعلى الرغم من أن الذهب يعرف بأنه وسيلة ‌للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

ويتوقع ‌دويتشه بنك الآن أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كانون الأول/ ديسمبر، بالإضافة إلى الزيادة المقررة في أيلول/ سبتمبر، ‌إذ تواصل المخاطر المستمرة في قطاع الطاقة الضغط على توقعات التضخم.

ومن الناحية الجيوسياسية، هددت إيران بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها، محذرة من أن البنية التحتية للطاقة في أنحاء منطقة الخليج معرضة للخطر، بما في ذلك مصالح الولايات المتحدة في قطاعي النفط والغاز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفوري 0.3 بالمئة إلى 66.34 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1836.97 دولار والبلاديوم 0.9 بالمئة ليصل إلى 1401.47 دولار.

المصدر / وكالات