حصار مشدد على عناتا ومخيم شعفاط وتعطيل الحياة اليومية لنحو 80 ألف مواطن

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الثلاثاء، فرض حصار مشدد على بلدة عناتا ومخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة، وسط انتشار عسكري وإغلاق للطرق والمداخل، ومنع السكان من التنقل، بالتزامن مع مداهمة المنازل والمحال التجارية واعتقال مواطنين.

وأدى الإغلاق ومنع التجول إلى تعطيل دوام المدارس ورياض الأطفال وإغلاق المحال التجارية، ما تسبب في شلل واسع للحياة اليومية لنحو 80 ألف مواطن في المنطقة.

وتُقدّر أعداد المواطنين الذين احتجزتهم قوات الاحتلال أو اعتقلتهم منذ بدء العدوان بنحو 100، بينهم سيدة، فيما تواصل القوات عمليات المداهمة والتفتيش والتحقيق الميداني.

وداهمت القوات عشرات المنازل في عناتا ومخيم شعفاط، واقتحمت محال ومنشآت خاصة، وخلعت أبواب بعضها وألحقت أضرارًا بمحتوياتها، فيما أبقت الطرق المؤدية إلى المنطقة مغلقة، وشددت الإجراءات العسكرية على حاجز مخيم شعفاط.

وبحسب إفادات محلية، سمحت القوات في بعض الحالات للمواطنين بالدخول إلى المنطقة، لكنها منعتهم من الخروج منها. واضطر عشرات المواطنين إلى قضاء ساعات داخل مركباتهم الليلة الماضية، بعدما حالت الإغلاقات دون وصولهم إلى منازلهم، وبينهم أشخاص من خارج البلدة والمخيم تقطعت بهم السبل.

كما تعرقل قوات الاحتلال وصول مركبات الإسعاف إلى المنطقة، بما يشمل المرضى المزمنين والحالات التي تحتاج إلى المستشفيات أو متابعة العلاج. وكانت محافظة القدس قد حذرت من تداعيات منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المرضى والحالات الطارئة.

وقالت محافظة القدس إن استمرار الحصار، وتعطيل التعليم والحركة التجارية، ومنع المواطنين من الوصول إلى أعمالهم، وعرقلة الخدمات الطبية، إلى جانب الاعتقالات ومداهمة المنازل والمنشآت واستهداف خطوط المياه، يمثل «تصعيدًا خطيرًا وعقوبات جماعية» تمس حياة عشرات آلاف المواطنين وحقوقهم الأساسية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات