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تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها منذ مايو

08 سبتمبر 2026 . الساعة 13:21 بتوقيت القدس
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مضيق هرمز

أظهرت بيانات شحن، اليوم الثلاثاء، تراجع المتوسط اليومي لعبور سفن السلع الأولية عبر مضيق هرمز إلى 10 سفن خلال الأيام العشرة الماضية، وهو أدنى مستوى منذ مايو/أيار الماضي، في أعقاب ضربات أميركية وإيرانية استهدفت ناقلات.

وبحسب بيانات شركة «كبلر»، بلغ المتوسط المتحرك للعبور خلال عشرة أيام 10 سفن أمس الأثنين، مقارنة بأكثر من 15 سفينة يوم الجمعة ونحو 13 سفينة يوم السبت.

وعبرت سفينتان فقط المضيق يوم السبت، فيما ارتفع العدد إلى ست سفن أمس الأثنين، معظمها سلك المسار الإيراني.

وقالت شركة «ماريسكس» المتخصصة في المعلومات البحرية، في مذكرة، إن الهجمات التي وقعت السبت تمثل «تصعيدًا كبيرًا في الصراع البحري»، مشيرة إلى أن الناقلات التجارية باتت تُستخدم عمدًا «كأدوات للضغط الاقتصادي المتبادل».

وأضافت الشركة أن هذا التطور «يضعف بصورة كبيرة التمييز السابق بين المواجهة العسكرية والشحن التجاري»، مقدّرة مستوى المخاطر بأنه «شديد للغاية» بالنسبة للحمولات الإيرانية أو المرتبطة بإيران، و«مرتفع بصورة ملموسة» بالنسبة للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة أو التي ترافقها قوات أميركية، في مختلف أنحاء مضيق هرمز وخليج عُمان.

وفي مؤشر آخر على اضطراب حركة الملاحة، أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن ناقلة تحمل منتجات نفطية مكررة، كانت قد حُمّلت من ميناء سعودي، حاولت مغادرة المضيق قبل أن تُجبر على العودة.

كما أظهرت بيانات «كبلر» عدم مغادرة أي ناقلة نفط عملاقة للغاية مضيق هرمز منذ يوم الأربعاء.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#إيران #أمريكا #حرب #مضيق هرمز #ملاحة

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