فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"أديداس" تعتذر "بالعربي" عن حملة أشركت فيها جنديا إسرائيليا

مركز فلسطيني يبحث تداعيات الانتخابات الإسرائيلية على مستقبل غزة

"حماس" تنعى الشهيد بني جابر وتؤكد استمرار المقاومة في الضفة

40 كيلوغرامًا فقدها أسير.. شهادات تكشف تدهور أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال

"غزة صنعتني".. سمية وادي تحمل وجع الحرب إلى منصة البابطين

4 ملايين دولار كلفة تقديرية للجنة إدارة غزة في القاهرة.. أين تذهب الأموال؟

موقف مشرّف.. عائلة ترفض استقبال ابنها المتهم بالعمالة

"الصحة": 4 شهداء و5 إصابات في غزة خلال 24 ساعة

الشرطي مؤمن الخولي.. التزم بواجبه الوطني حتى الشهادة

"حماس" تحذر من جرائم الاحتلال المتصاعدة في شعفاط وعناتا بالقدس

محكمة إسرائيلية ترفض طلبا لتجميد عطاء البناء في مشروع E1 الاستيطاني

08 سبتمبر 2026 . الساعة 13:17 بتوقيت القدس
...
حكومة الاحتلال نشرت مؤخرًا عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية في مشروع "E1"(أرشيف)

رفضت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلبًا لتجميد عطاء بناء 1234 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة، رغم انتقادات دولية واسعة للمشروع الذي من شأنه تقويض فرص إقامة دولة فلسطين.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته “عير عميم” و”بمكوم” و”السلام الآن”، وهي جمعيات يسارية إسرائيلية.

وقالت الجمعيات إن “المحكمة المركزية في القدس رفضت طلبًا لإصدار أمر احترازي بتجميد عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة (إي1) E1، ووقف أي خطوات إضافية لتنفيذ المخططات”.

وأضافت أن القاضي نمرود فليكس رأى أن “وقتًا طويلًا لا يزال يفصل بين طرح العطاء وبدء التنفيذ الفعلي وإحداث تغييرات على الأرض”.

ورجح القاضي أن يُبت في الالتماسات الثلاثة الموحدة ضد مخططات “E1” قبل الوصول إلى تلك المرحلة.

ومؤخرًا، نشرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية في مشروع "E1"، الذي يربط مستوطنة معاليه أدوميم مع القدس على حساب أراضٍ فلسطينية محتلة.

 

المصدر / وكالات
#مستوطنات #استيطان #تهويد #محكمة إسرائيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة