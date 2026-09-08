محكمة إسرائيلية ترفض طلبا لتجميد عطاء البناء في مشروع E1 الاستيطاني

رفضت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلبًا لتجميد عطاء بناء 1234 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة، رغم انتقادات دولية واسعة للمشروع الذي من شأنه تقويض فرص إقامة دولة فلسطين.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته “عير عميم” و”بمكوم” و”السلام الآن”، وهي جمعيات يسارية إسرائيلية.

وقالت الجمعيات إن “المحكمة المركزية في القدس رفضت طلبًا لإصدار أمر احترازي بتجميد عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة (إي1) E1، ووقف أي خطوات إضافية لتنفيذ المخططات”.

وأضافت أن القاضي نمرود فليكس رأى أن “وقتًا طويلًا لا يزال يفصل بين طرح العطاء وبدء التنفيذ الفعلي وإحداث تغييرات على الأرض”.

ورجح القاضي أن يُبت في الالتماسات الثلاثة الموحدة ضد مخططات “E1” قبل الوصول إلى تلك المرحلة.

ومؤخرًا، نشرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية في مشروع "E1"، الذي يربط مستوطنة معاليه أدوميم مع القدس على حساب أراضٍ فلسطينية محتلة.

المصدر / وكالات