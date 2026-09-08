"حماس" تنعى الشهيد بني جابر وتؤكد استمرار المقاومة في الضفة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، الشهيد المقاوم عبد الكريم بني جابر، الذي قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالته بعد محاصرته داخل منزل في بلدة عقربا جنوب نابلس، وخوضه اشتباكًا مسلحًا معها استمر لساعات.

وأكدت الحركة، في تصريح صحفي، أن الشهيد بني جابر رفض الاستسلام والخضوع لقوات الاحتلال، وخاض اشتباكًا وصفته بالبطولي حتى استشهاده.

وشددت "حماس" على أن سياسة القتل والاغتيال التي ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين لن توقف المقاومة، ولن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

ووجهت الحركة التحية إلى المقاومين في الضفة الغربية، داعيةً الفلسطينيين إلى احتضانهم ودعمهم ومساندتهم، والتكاتف في مواجهة الاحتلال وعدوانه.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا وثابتًا على أرضه، متمسكًا بحقوقه ومدافعًا عن أرضه ومقدساته، رغم ما يقدمه من تضحيات.

وتأتي عملية الاغتيال في ظل استمرار عدوان الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، ومحاولاته المتواصلة لفرض مخططاته الصهيونية وتغيير الواقع القائم، وسط تأكيدات فلسطينية بأن هذه السياسات لن تمر دون مواجهة، وأن تصعيد الاحتلال سيقابله مزيد من المقاومة، وسيخرج في كل يوم مقاوم جديد يقف في وجه هذا الطغيان ويدافع عن أرضه ومقدساته.

المصدر / فلسطين أون لاين