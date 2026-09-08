"الصحة": 4 شهداء و5 إصابات في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وصول 4 شهداء و5 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم وانتشالهم حتى اللحظة.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، ارتفعت إلى 1,355 شهيدًا، إضافة إلى 4,516 إصابة و827 حالة انتشال ضحايا من تحت الركام.

وبحسب الإحصائية التراكمية للوزارة، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 73,662 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 174,627 إصابة.

وتواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث وانتشال الضحايا في المناطق المتضررة، وسط صعوبات ميدانية تعيق الوصول إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

المصدر / فلسطين أون لاين