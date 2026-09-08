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"حماس" تحذر من جرائم الاحتلال المتصاعدة في شعفاط وعناتا بالقدس

08 سبتمبر 2026 . الساعة 11:26 بتوقيت القدس
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جرائم الاحتلال المتصاعدة في القدس "أرشيف"

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، من تصاعد جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها، محذرة من تداعيات إعلان الاحتلال تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن العملية العسكرية رافقها حصار مطبق على المنطقة، وإغلاق لمداخلها، وتجريف للبنية التحتية، إلى جانب تنفيذ حملات اعتقال واسعة طالت المواطنين.

وأكدت أن القدس وبلداتها ومخيماتها "ستبقى فلسطينية خالصة"، مشددة على أن محاولات الاحتلال عزل المدينة وتهويدها وفرض سيطرته عليها "ستتحطم أمام صمود أهلها وإرادتهم وثباتهم على أرضهم".

وشددت "حماس" على أن آلة الحرب الإسرائيلية لن تنجح في تمرير مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية، مؤكدة استمرار الشعب الفلسطيني في صموده وتمسكه بأرضه وحقوقه حتى دحر العدوان وإنهاء الاحتلال.

ودعت الحركة دول العالم، على المستويين الرسمي والشعبي، إلى تحرك واسع وفاعل للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، ومحاسبة قادته على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب توفير مختلف أشكال الدعم والإسناد للفلسطينيين في مواجهة التصعيد الإسرائيلي المتواصل.

ويأتي التصعيد في القدس ومخيماتها في ظل استمرار سياسات الاحتلال الرامية إلى فرض واقع جديد على المدينة ومحيطها، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات الإجراءات العسكرية والاستيطانية على السكان وحقوقهم في أرضهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #القدس #جرائم الاحتلال

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