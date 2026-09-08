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الأرجنتين تعتزم تقديم شكوى جنائية ضد شركات إسرائيلية في فوكلاند

08 سبتمبر 2026 . الساعة 09:47 بتوقيت القدس
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علم الأرجنتين

أفادت قناة "كان" العبرية بأن الأرجنتين تعتزم تقديم شكوى جنائية ضد شركات نفط وغاز إسرائيلية تعمل في جزر فوكلاند، الخاضعة حاليًا للسيطرة البريطانية.

ووفق القناة، تستهدف الشكوى شركات إسرائيلية تنشط في مجال النفط والغاز داخل الجزر، في خطوة تأتي على خلفية الموقف الأرجنتيني الرافض للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالجزر، التي تطالب بوينس آيرس بالسيادة عليها.

وتعود قضية جزر فوكلاند إلى عقود طويلة من النزاع بين الأرجنتين وبريطانيا، إذ تؤكد بوينس آيرس أحقيتها بالسيادة على الجزر الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، بينما تفرض بريطانيا سيطرتها عليها منذ القرن التاسع عشر.

ويكتسب النشاط المرتبط بقطاعي النفط والغاز أهمية خاصة في النزاع، في ظل ما تمثله الموارد الطبيعية في المنطقة من أهمية اقتصادية، الأمر الذي يجعل مشاركة شركات أجنبية في عمليات الاستكشاف والتنقيب موضع اعتراض من الجانب الأرجنتيني.

وتأتي الخطوة المرتقبة في وقت تواصل فيه الأرجنتين تمسكها بمطلبها باستعادة السيادة على جزر فوكلاند، فيما تعتبر بريطانيا الجزر إقليمًا تابعًا لها وتؤكد حق سكانها في تقرير مستقبلها.

ومن شأن تقديم الشكوى، في حال المضي بها، أن يفتح مسارًا قضائيًا جديدًا في ملف النزاع على الجزر، كما قد يسلط الضوء على أنشطة الشركات الإسرائيلية العاملة في قطاع الطاقة داخل المنطقة.

ويأتي التحرك الأرجنتيني في سياق نزاع سيادي مستمر منذ عقود حول جزر فوكلاند، فيما قد يضيف دخول الشركات الإسرائيلية على خط أنشطة النفط والغاز بُعدًا جديدًا إلى الخلاف، ويفتح الباب أمام تداعيات قانونية وسياسية تتجاوز حدود النزاع التقليدي بين بوينس آيرس ولندن.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأرجنتين #فوكلاند #شكوى جنائية

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