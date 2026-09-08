إصابات واعتقالات واقتحامات للاحتلال والمستوطنين في الضفة

أصيب مواطنان، فجر اليوم الثلاثاء، بجروح ورضوض، عقب هجوم نفذه مستوطنون على منطقة المسعودية التابعة لأراضي بلدة برقة شمال غرب نابلس، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات خلال عمليات اقتحام ودهم واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في منطقة المسعودية، واعتدوا على عدد من الأهالي، ما أدى إلى إصابة المواطن محمد الخليل ونجله بجروح ورضوض، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي حوارة جنوب نابلس، أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، بالتزامن مع اقتحام البلدة والانتشار العسكري المكثف في وسطها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حوارة، ومنعت أصحاب المحال التجارية من فتحها، وسط انتشار واسع لجنود الاحتلال في مركز البلدة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين، بينهم سيدة، عقب مداهمة منازلهم في المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن المعتقلين هم الأسير المحرر رأفت جميل ناصيف (61 عامًا)، وعلي فتح الله صعيدي، وأنس الشيخ حسين، ورؤى إبراهيم رجا الحافي (30 عامًا).

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طولكرم، وداهمت كراجًا للسيارات ومنزلًا لعائلة فريج، وأجرت عمليات تفتيش واسعة، تخللها تخريب والعبث بمحتويات المنزل، كما أخضعت أفراد العائلة للتحقيق الميداني، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابًا من بلدة طمون جنوب المحافظة.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزن سامر بني عودة (18 عامًا)، بعد مداهمة منزل ذويه في البلدة وتفتيشه.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين من منطقة شارع الصف وسط المدينة، واعتدت بالضرب على والدة أحدهما.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين فريد رامي الهريمي (15 عامًا)، وسعدي رائد العدم (16 عامًا)، عقب اقتحامها المنطقة.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على والدة الطفل سعدي العدم أثناء اعتقال نجلها، ما أدى إلى إصابتها، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر / فلسطين أون لاين