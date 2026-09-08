الاحتلال يغتال شابًا بعد محاصرة منزل في عقربا جنوب نابلس

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقربا جنوب نابلس، بعد محاصرة منزل في المنطقة الغربية من البلدة، وإطلاق النار وقذائف "إنيرجا" باتجاهه.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال حاصرت منزلًا في منطقة الديرية ببلدة عقربا منذ نحو الساعة الثانية فجرًا، وطالبت الشاب الموجود بداخله بتسليم نفسه، مهددة بتفجير المنزل في حال رفضه الاستجابة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال استقدمت تعزيزات عسكرية إلى المكان، رافقتها جرافة، فيما أطلقت النار باتجاه المنزل المحاصر، بالتزامن مع استمرار فرض طوق عسكري مشدد حوله.



وأوضحت أن قوات الاحتلال استدعت شقيق الشاب المحاصر، وأخرجت زوجته ووالدته من المنزل، قبل أن تقصف أجزاء منه بقذائف "إنيرجا"، بالتزامن مع مباشرة الجرافة بهدم أجزاء من المبنى.

وسُمع خلال العملية دوي انفجارين داخل المنزل، فيما استمر إطلاق النار في محيطه.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال اغتيال الشاب المحاصر، فيما أفادت مصادر محلية بأن الشهيد هو الشاب المطارد عبد الكريم بني جابر، من بلدة عقربا.